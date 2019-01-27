السلطات الهولندية تعلن عن إنقاذ ثلاثة أشخاص من ضحايا المبنى السكني المنهار في لاهاي (وكالة سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2019 - 21:57

السلطات الهولندية تعلن عن إنقاذ ثلاثة أشخاص من ضحايا المبنى السكني المنهار في لاهاي (وكالة سبوتنيك)

منذ 4 ساعة 27 January، 2019
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