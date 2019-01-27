السلطات الهولندية تعلن عن انهيار جزئي لمبنى سكني في لاهاي بسبب انفجار غاز وترجح وقوع ضحايا (وكالة سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2019 - 18:02
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السيد حسن نصر الله: هناك أنفاق ولكننا لسنا ملزمين بأن نعلن عمن حفرها او متى وهي دليل على فشل الاستخبارات الاسرائيلية
السيد نصر الله: ثمن الاعتداء على لبنان هو أكبر بكثير مما يتصوره العدو ولن تمنعنا الجدران من الدخول الى الجليل
السيد نصر الله: نمتلك الصواريخ الدقيقة وما نحتاجه لم نعد بحاجة الى نقله ولا نعاني من نقص على الاطلاق لرد أي عدوان
السيد نصر الله: في أي لحظة قد يتخذ قرار من قبل سوريا ومحور المقاومة بتعاط مختلف مع الاعتداءات الاسرائيلية
السيد نصر الله: على نتنياهو ان يكون حذراً في التمادي فيما يقوم به في سوريا وأن لا يخطىء التقدير ولا يأخذ المنطقة لحرب
رئيس لجنة الخارجية والامن الصهيونية آفي ديختر: يجب التأكد من وجود أنفاق اضافية عند الحدود بعد مواقف السيد نصر الله
المحللون الصهاينة: نصرالله يمارس مستوى رفيعاً من الحرب النفسية ضد الإسرائيليين وهو فنان في تخويف جمهورنا
إعلام العدو: نصر الله كان في وضع جيد جداً مع الكثير من حس الفكاهة وقد وجه رسائل عديدة وعلينا التعامل معها بجدية كبيرة
إعلام العدو: كلام نصر الله دقيق جداً والاسرائيليون يصدقون كل كلمة يقولها أكثر من أي زعيم اسرائيلي
عضو المجلس المركزي في حزب الله الشيخ نبيل قاووق: لا ضمانة اكيدة بحل قريب للحكومة لأن هناك من يتنكر لحق اللقاء التشاوري
الجيش اللبناني: زورق حربي للعدو الاسرائيلي خرق المياه الاقليمية مقابل رأس الناقورة لمسافة 480 مترا
الكرملين: أي عمليات تركية داخل الأراضي السورية يجب أن تراعي بدقة وصرامة سلامة ووحدة التراب الوطني لهذا البلد
الكرملين: الاتفاقية حول ادلب مع تركيا لم يتم تنفيذها بالكامل والوضع هناك يثير قلق كل من موسكو ودمشق
نائب الرئيس الإيراني يبدأ غداً زيارة إلى سوريا على رأس وفد إقتصادي رفيع لتوقيع إتفاقية استراتيجية
رئيس مجلس النواب الاردني خلال استقباله نقيب المحامين السورييين النائب نزار السكيف: مصلحة الأمة العربية في سوريا موحدة
السكيف: دعوة الطراونة لنظيره السوري لحضور مؤتمر اتحاد البرلمان العربي لها مدلولات سياسية ستجد تلبية من الطرف السوري
الإخبارية السورية: منظومة الدفاع الجوي بقاعدة حميميم تفجر 3 أهداف معادية في سماء ريف جبلة باللاذقية قبل وصولها لأهدافها
الإرهابيون يمنعون خروج المدنيين من مناطق سيطرتهم عبر ممر أبو الظهور الانساني بريف ادلب الجنوبي الشرقي
الخارجية العراقية تستدعي سفير تركيا احتجاجا على مقتل متظاهر بمحافظة دهوك بنيران تركية تنديدا بمقتل 4 مدنيين بغارة تركية
وزير الصناعة والتجارة الأردني خلال زيارته لبغداد: الأردن والعراق بدآ اتخاذ الإجراءات لإقامة المنطقة الصناعية المشتركة
الفلسطينيون يشيعون جثمان الشهيد "حمدي طالب النعسان" الذي ارتقى برصاص مستوطنين هاجموا قرية المغير شمال شرق رام الله
مصادر يمنية: طائرات العدوان تستهدف محاصيل القمح في مخازن البحر الأحمر شرق الحديدة وتحرق قسماً منها
الأمم المتحدة: الحريق الذي نشب في المطاحن ألحق أضراراً باثنتين من الصوامع وفقدان القمح يأتي في وقت صعب للغاية
مصر: الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي الرئيس السوداني واتفاق على استكمال الاتصالات لضمان حقوق دول النيل من المياه
الكرملين: خطورة الوضع في فنزويلا تتمثل في التدخل المباشر لواشنطن في الشؤون الداخلية لكراكاس
الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين: إدارة الرئيس الأمريكي تتعامل مع الاتحاد الأوروبي وكأنه مستعمرة تابعة لها
اللجنة البارأولمبية الدولية تسحب حق استضافة ماليزيا بطولة العالم للسباحة بسبب منع الكيان الصهيوني من المشاركة فيها
نيجيريا: اصابة 6 عسكريين بهجومين لحركة بوكو حرام المتطرفة على قاعدتين عسكريتين بولاية بورنو شمال شرق البلاد
الفيليبين: مقتل 18 شخصا واصابة 83 آخرين بانفجار قنبلتين استهدفا كاتدرائية في جزيرة جولو جنوب البلاد
السلطات البرازيلية تحذر من خطر انهيار وشيك لسد منجمي ثان في برومادينيو جنوب شرق البلاد
السلطات الهولندية تعلن عن انهيار جزئي لمبنى سكني في لاهاي بسبب انفجار غاز وترجح وقوع ضحايا (وكالة سبوتنيك)
منذ 6 mins
27 January، 2019
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