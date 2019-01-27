جمعية الوفاق الاسلامي تدعو الى الافراج الفوري عن الشيخ سلمان

قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية إن قضية زعيم المعارضة سماحة الشيخ علي سلمان قد وصلت لطريق مسدود بعد كل هذا العمل المهني القانوني والفني والدبلوماسي الذي كشف عدم مصداقية التهم وكيديتها وغياب ادنى مقومات العدالة فيها، داعية الى ضرورة تبرأة الشيخ علي سلمان والافراج الفوري عنه.

ووفق بيان للوفاق فإن “الشيخ علي سلمان على يعرض محكمة التمييز البحرينية غداً الاثنين ٢٨ يناير ٢٠١٩ . ويحاكم سماحته والنائب السابق الشيخ حسن سلطان والنائب السابق علي الاسود، ويقضي الشيخ علي سلمان الآن السنة الخامسة في السجون البحرينية بعد ان أنهى محكوميته في قضية رأي عبر فيها عن مطالبته بحاجة البحرين للحرية والإصلاح والتحول الديمقراطي وحكم بالسجن اربع سنوات وقضاها كاملة وانهى محكوميته قبل شهر من الآن، إلا أن السلطات في البحرين سرعان ما لفقت له تهمة كيدية جديدة بعنوان التخابر مع قطر”.

واضافت “وتهمة التخابر مع قطر تحركت بعد سبع سنوات مما عرف بالمبادرة الامريكية الخليجية التي تمت خلال العام 2011، وأقدم النظام على افتعالها في العام 2017 بعد نشوب الخلاف الخليجي بين قطر وثلاث دول اخرى بينها البحرين”.

المصدر: قناة اللؤلؤة