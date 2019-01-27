مادورو يرفض “المهلة” الأوروبية

رفض الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في مقابلة تم بثها الأحد المهلة التي حددتها دول أوروبية له للدعوة لانتخابات في غضون ثمانية أيام مصرا على أن بلاده “غير مرتبطة” بأوروبا.

وقال مادورو في المقابلة التي أجرتها معه “سي إن إن تورك” وتمت دبلجتها إلى اللغة التركية من الإسبانية “عليهم سحب هذه المهلة. لا يمكن لأحد أن يعطينا مهلة”. وأضاف أن “فنزويلا غير مرتبطة بأوروبا. هذه وقاحة تامة”. واصفا تحركات الدول

الأوروبية بأنها “خطأ”. مادور اتهم واشنطن بي”محاولة الانقلاب” على حكمه. ورأى أن “كل ما يجري مرتبط بأميركا. إنهم يهاجموننا ويعتقدون أن فنزويلا حديقتهم الخلفية”. وأكد أنه سيتجاوز التحدي الذي تواجهه سلطته مشيرا إلى أنه “منفتح على الحوار”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية