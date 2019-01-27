ماكرون يبدأ زيارته الى مصر في أبو سمبل

بدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون زيارته إلى مصر الاحد بالتوجه إلى معبد أبو سمبل جنوب البلاد وهو أحد أبرز المعالم الأثرية المصرية قبل أن يتوجه إلى العاصمة. بحسب صحافي من وكالة فرانس برس.

وحطت طائرة الرئيس الفرنسي قرابة الساعة 15.00 (13.00 ت غ). وكان في استقباله وزير الآثار المصري خالد العناني ومدير المعهد الفرنسي للاثار في مصر لوران بافاي.

وتعد هذه الزيارة واحدة من التحركات النادرة للرئيس الفرنسي خارج بلاده خلال الآونة الأخيرة إذ يركز اهتمامه منذ أكثر من شهرين على الأزمة الاجتماعية التي تفجرت مع انطلاق تظاهرات حركة “السترات الصفراء” في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية