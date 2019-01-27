الطقس في لبنان غدا الاثنين غائم وانخفاض بالحرارة وتساقط للامطار وثلوج على 1300م

توقعت مصلحة الارصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا الاثنين غائما جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي وملحوظ بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300م وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها ليل الاثنين/فجر الثلاثاء لتلامس 1300متر. وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس مستقر يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء اليوم حيث يتأثر بمنخفض جوي متمركز حاليا جنوب غرب تركيا مما يؤدي الى طقس متقلب وماطر أحيانا.

– الطقس المتوقع في لبنان

الأحد: غائم جزئيا الى غائم احيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة ورياح ناشطة، تتساقط أمطار متفرقة وثلوج خفيفة على ارتفاع 1300 متر ويتدنى مستوى تساقطها ليل الاحد/ فجرالاثنين ليصل الى 1200متر.

الإثنين: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض اضافي و ملحوظ بدرجات الحرارة، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحيانا مترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1300م وما فوق ويتدنى مستوى تساقطها ليل الاثنين/فجر الثلاثاء لتلامس 1100متر.

الثلاثاء: غائم صباحا مع ارتفاع بدرجات الحرارة مع أمطار متفرقة وثلوج على ارتفاع متر وما فوق، تنحسر الأمطار والثلوج بدءا من الظهر ليتحول الطقس الى غائم جزئيا.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 7 الى 20 درجة، فوق الجبال من 4 الى 12 درجة، في الداخل من 3 الى 14 درجة.

– الرياح السطحية: وجنوبية غربية ناشطة سرعتها بين 15 و 45 كم/س.

– الانقشاع: جيد الى متوسط

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و 75 بالمئة .

– حال البحر: متوسط ارتفاع الموج.

– حرارة سطح الماء: 17 درجة.

– الضغط الجوي: 761 ملم زئبق .

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام