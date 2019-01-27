استشهاد أربعة رجال شرطة بعبوتين ناسفتين شمال بغداد

قضى أربعة رجال شرطة وأصيب آخرون بجروح الأحد في انفجار عبوتين ناسفتين استهدف مركزا أمنيا عند مدخل قضاء الشرقاط شمال بغداد، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وطبية.

وأوضح قائمقام الشرقاط علي دودح إن “عبوة أولى انفجرت عند الثامنة صباحا (05.00 ت غ) لدى مرور سيارة مدنية تقل عناصر من الشرطة إلى مقر عملهم” عند المدخل الجنوبي للشرقاط التي تبعد 250 كيلومترا إلى شمال بغداد.

وأضاف دودح أن الانفجار “أسفر عن مقتل شرطيين اثنين، وإصابة ثمانية بجروح”، وهي حصيلة أكدها ضابط برتبة مقدم طلب عدم كشف هويته.

وبعد وصول التعزيزات والنجدة، “انفجرت عبوة ثانية بعد نحو ساعة ونصف الساعة من الأولى” وفق دودح. ولفت الضابط في الشرطة العراقية إلى أن “الانفجار الثاني أسفر عن مقتل شرطيين اثنين آخرين، وإصابة ثلاثة آخرين بجروح”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية