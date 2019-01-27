أنواع الشاي التي يمكن أن تحمي من السرطان

أجرى علماء أمريكيون من جامعة سانت لويس دراسة وجدوا فيها أن الشاي الأخضر وشاي أولونغ الصيني (الشاي الذي يعرض إلى عملية أكسدة خفيفة) يمكن أن يمنع تطور خلايا السرطان.

وفقا للخبراء، في المناطق التي تكون فيها أنواع الشاي المذكورة أعلاه شائعة جدا، يقل احتمال معاناة الناس من السرطان ، لأن الشاي يمنع نمو الخلايا السرطانية.

وتقول المادة في ديلي ميل: “هذه الأنواع من الشاي يمكن استخدامها على نطاق واسع كإجراء وقائي للمرض”.

في الوقت نفسه، الشاي الأسود ليس له تأثير شافي، وفقا لتقارير ديلي ميل.

وحلل الباحثون أيضًا حالات الإصابة بالسرطان والوفيات منه في الصين ووجدوا أنه في المناطق التي ينتشر فيها استخدام أولونغ — هي أقل معدلات للسرطان.

أولونغ الصيني معروف منذ العصور القديمة بخصائصه المفيدة، هو يحتوي على الكافيين والفيتامينات والمعادن والأحماض الأمينية ومضادات الأكسدة.

المصدر: سبوتنيك