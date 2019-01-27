مخفر اللبوة اوقف شخصين سرقا بواسطة الكسر والخلع مركز الرعاية الصحية الأولية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 27 2019 - 13:31

مخفر اللبوة اوقف شخصين سرقا بواسطة الكسر والخلع مركز الرعاية الصحية الأولية

منذ 1 ساعة 27 January، 2019
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لبنان

صـدر عـن المديـرية العامـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي “بتاريخ 24/1/2019 ادعت امام مخفر اللبوة في وحدة الدرك الإقليمي، رئيسة مركز الرعاية الصحية الأولية في بلدة اللبوة البقاعية المواطنة: ديما محمد رباح، ضد مجهول بجرم الدخول إلى حرم المركز بواسطة الكسر والخلع، وسرقة مبلغ خمسة ملايين ليرة.

نتيجةً للاستقصاءات والتحريات المكثّفة، تمكن المخفر المذكور – خلال فترة زمنية وجيزة – من تحديد هوية السارقَين وهما:
– ف. ص. (مواليد عام 2004، سوري)
– م. ح. (مواليد عام 2002، سوري)

من خلال عمليات الرصد، تم توقيفهما في اللبوة خلال فترة زمنية لا تتجاوز العشر ساعات وضبط المبلغ المسروق، وأودع الموقوفان القضاء المختص بناءً على إشارته”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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