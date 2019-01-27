المعلومات توقف سارق أكثر من 35 سيارة من زحلة وجوارها

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، البلاغ التالي “حصلت في الآونة الاخيرة عدّة عمليات سرقة سيارات في منطقة زحلة وجوارها.

نتيجةً لمتابعة شعبة المعلومات لهذه الظاهرة بهدف مكافحتها، وبعد ان توافرت لها معلومات حول مشاركة المدعو: ع. ف. (مواليد عام 1998، لبناني) بعمليات السرقة، تمكنت بتاريخ 24/1/2019 من توقيفه في مدينة بعلبك.

بالتحقيق معه اعترف، بقيامه بأكثر من 35 عملية سرقة لسيارات من نوع كيا وهيونداي، بالإشتراك مع شخص آخر، ويقومان بتسليم السيارة بعد سرقتها لاحد الاشخاص في بلدة بريتال مقابل مبالغ مالية، فيقوم الأخير بتهريب السيارات المسروقة الى سوريا.

أودع الموقوف مكتب مكافحة جرائم السرقات الدولية في وحدة الشرطة القضائية، بناء على إشارة القضاء المختص، والعمل جارٍ لتوقيف باقي المتورطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام