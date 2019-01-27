قبيسي: نتمنى ان يكون الاسبوع المقبل اسبوع تفاؤل وتشكل هذه الحكومة

رعى عضو كتلة التنمية والتحرير النائب هاني قبيسي اطلاق مهرجان التسوق “بياع الفرح 2″، الذي نظمه موقع النبطية، بالتعاون مع جمعية تجار محافظة النبطية وبلدية النبطية في قاعة منتجع قلعة الشقيف.

استهل الاحتفال بالنشيد الوطني وكلمة ترحيب من منظم الحفل مدير موقع النبطية حسان قنبر، تلاه كلمة رئيس جمعية تجار محافظة النبطية جهاد فايز جابر، تلاه كلمة لبلدية النبطية القاها ممثل البلدية صادق عيسى.

وختاما، القى قبيسي كلمة بارك من خلالها هذه الخطوة التي تدعم وتعزز الواقع الاقتصادي للمدينة والمنطقة وقال: “ان لبنان يمر بأزمة حكومية على مستوى تشكيل الحكومة التي اصبحت لغزا محيرا، ولم نعد نعرف متى ستولد هذه الحكومة ولم نعد نعرف من يشكل الحكومة، فضاعت المواقيت وخضع الدستور لمزاجيات البعض للحصول على انتصارات وطنية داخلية على حساب اللبناني الاخر”.

وقال قبيسي: “نسأل الله ان يوفق الجميع لكي نخرج هذا البلد من واقع الجمود الى واقع الحركة، ومن واقع الفراغ الى واقع وجود حكومة تتحمل المسؤولية امام المواطن في ظل واقع اقتصادي متدهور على المستويات كافة، وان تكون الحكومة مسؤولة عن اقتصاد الوطن وعن سلامة المواطن. حكومة تتحمل كل مسؤولياتها من كهرباء وماء وطبابة وتربية، فكل هذا هو حاجة ضرورية للمواطن اضافة الى تحقيق سقف سياسي امام كل استحقاق داهم او خطر داهم من الخارج. ونتمنى ان يكون الاسبوع المقبل اسبوع تفاؤل وتشكل هذه الحكومة ونتمنى للجميع التوفيق وان يتحقق هذا التفاؤل بولادة الحكومة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام