علماء روس يبتكرون نظاما يكشف عن مرض السرطان خلال 20 ثانية

ابتكر علماء من جامعة بوليتكنيك في سان بطرسبورغ برمجيات تستطيع في غضون عشرين ثانية فقط تشخيص وجود الأورام السرطانية في الرئتين بدقة، ويحلل النظام البيانات المحملة من التصوير المقطعي لرئتي المريض، مع الأخذ بعين الاعتبار التحاليل الأخرى.

وتمت تسمية هذا النظام باسم الطبيب أزيموف تكريما لكاتب الخيال العلمي إسحاق أزيموف، الذي اخترع ثلاثة قوانين للروبوتات.

وبحسب موقع الجامعة، يمكن وضع البرنامج على أي جهاز كمبيوتر، حيث يحلل النظام البيانات المحملة من التصوير المقطعي لرئة المريض، مع الأخذ بعين الاعتبار التحليلات الأخرى. وبعد معالجة المعلومات، يصدر البرنامج تقريرا فيه تشخيص الأمراض.

وأوضح مدير المشروع ليف أوتكين: “في البداية، وضعنا خوارزمية للبحث عن آفات من 6 ملم، لأن الأطباء أنفسهم يلتزمون بهذا التكتيك. لكن هذا النظام مدروس إلى درجة أنه يجد أورام جديدة بحجم أصغر”.

يذكر أن النظام قادر أيضا على التعلم الذاتي، وهي خاصية تستند إلى شبكة عصبية قادرة على أخذ البيانات الجديدة بعين الاعتبار، وكل مهمة يتم حلها تسمح بتسريع العملية في المستقبل، من المفترض أنه بعد “التدريب”، سيتمكن البرنامج من الوصول إلى النتيجة في ثانيتين.

المصدر: سبوتنيك