بدء مقابلة الأمين العام لحزب السيد حسن نصر الله على قناة الميادين بعنوان “حوار العام” وتنقل مباشرة على قناة المنار – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2019 - 21:25

بدء مقابلة الأمين العام لحزب السيد حسن نصر الله على قناة الميادين بعنوان “حوار العام” وتنقل مباشرة على قناة المنار

منذ 54 mins 26 January، 2019
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