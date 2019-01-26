بدء مقابلة الأمين العام لحزب السيد حسن نصر الله على قناة الميادين بعنوان “حوار العام” وتنقل مباشرة على قناة المنار – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2019 - 21:25
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بدء مقابلة الأمين العام لحزب السيد حسن نصر الله على قناة الميادين بعنوان “حوار العام” وتنقل مباشرة على قناة المنار
منذ 54 mins
26 January، 2019
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