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January 26 2019 - 21:25

وزير الخارجية الفنزويلي يرفض مهلة الأوروبيين لإجراء انتخابات

منذ 1 ساعة 26 January، 2019
مجلس الامن الدولي
الامم المتحدة

رفضت فنزويلا السبت في الأمم المتحدة مهلة الأيام الثمانية التي حددتها دول أوروبية عدة لإجراء انتخابات،تحت طائلة الاعتراف برئاسة المعارض خوان غوايدو.
وقال وزير الخارجية الفنزويلي خورخي أريازا خلال جلسة لمجلس الامن “لا أحد يحدد لنا مهلا ويقول لنا ما اذا كان ينبغي الدعوة الى انتخابات أو لا، من أنتم لتوجهوا إنذارا الى حكومة لها سيادتها”.
وقبل ذلك بساعات ابلغت كل من بريطانيا وفرنسا والمانيا وأسبانيا مادورو أن أمامه ثمانية أيام لاعلان اجراء انتخابات وإلا فإنها ستعترف بزعيم المعارضة خوان غوايدو رئيسا بالوكالة”.
ولاحقا، انضمت البرتغال الى موقف الدول الاوروبية الاربع.

المصدر: الوكالة الفرنسية

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