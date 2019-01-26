روسيا تعرب عن أسفها لتوريط واشنطن مجلس الأمن في “لعبة قذرة”

أعرب مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، اليوم السبت، عن أسفه لتوريط الولايات المتحدة مجلس الأمن في “لعبة قذرة”، وأن واشنطن دعت مجلس الأمن للانعقاد لزعزعة الوضع في فنزويلا.

وقال نيبينزيا خلال جلسة مجلس الأمن حول فنزويلا: “ليس لدينا أدنى شك في أن الوفد الأميركي دعا لجلسة اليوم لهدف واحد، هو الاستمرار في زعزعة الوضع في فنزويلا، وفرض نهجها ووصفاتها الخاصة على هذا البلد لحل المشاكل التي واجهتها في الآونة الأخيرة”.

ووفقا لنيبينزيا، فإن جلسة مجلس الأمن ما هي إلا “عنصر من عناصر الولايات المتحدة لتغيير السلطة في فنزويلا”.

وأضاف نيبينزيا: “نأسف لتوريط واشنطن مجلس الأمن في هذه اللعبة القذرة”.

كما أعلن نيبينزيا، أن اعتراف الولايات المتحدة وعدد من الدول بسلطة المعارضة في فنزويلا، يعني أن لهم يد في ازدواج السلطة هناك.

المصدر: سبوتنيك