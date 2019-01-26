مستوطنون صهاينة يعتدون على منازل الفلسطينيين شرق الخليل

اعتدى مستوطنون صهاينة مدججون بالسلاح وبحماية جنود العدو الاسرائيلي السبت، ولليوم الثاني على التوالي، منازل المواطنين المحاذية لمستوطنة “كريات أربع” الصهيونية المقامة على أراض محتلة شرق مدينة الخليل الفلسطينية المحتلة.

وافادت مصادر فلسطينية أن “عددا من مستوطني ما تسمى مستوطنة كريات اربع هاجموا منازل المواطنين الفلسطينيين في واد الحصين ورشقوها بالحجارة واعتدوا بالشتائم والضرب على عائلة أبو اسعيفان ما تسبب بإصابة عدد من افراد العائلة برضوض وكدمات”.

ولفتت المصادر الى ان “المستوطنين اعتدوا أيضا على منازل المواطنين في الخليل ليلة امس اسفر عن اصابة المواطن هشام جميل ابو اسعيفان (48 عاما) ونجله الطفل محمد (10 أعوام) بجروح ورضوض”.

المصدر: فلسطين اليوم