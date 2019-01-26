لبنان: تعميم من جمعية المصارف حول القروض الاسكانية والانتاجية

صدر عن جمعية المصارف تعميم داخلي يحمل الرقم 2019/032، وهو بمثابة ملخص عن مجريات اللقاء الشهري الذي يعقد بين مجلس ادارة جمعية المصارف في لبنان وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ولجنة الرقابة على المصارف، وقد تناول التطورات المالية والمصرفية التي شهدهالبنان في الفترة الأخيرة، بحسب ما افادت “الوكالة الوطنية للاعلام”.

وقالت الوكالة “يحمل هذا التعميم الموجه إلى رؤساء مجالس المصارف في لبنان معلومات عن الموافقة على مشروع للقروض الإسكانية ومشروع للقروض الإنتاجية، حيث ستحظى القروض الإسكانية بحزمة من 200 مليون دولار أميركي، والقروض الإنتاجية بحزمة من 500 مليون دولار أميركي، مع حد أقصى هو 450 مليون ليرة للقرض السكني مع توسيعهذا القرض للمغتربين الى 600 مليون ليرة”، وتابعت “أما الفوائد المصرفية فستكون بنسبة 5,9 في المئة للمقترضين، وسيدعم مصرف لبنان فارق الفوائد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام