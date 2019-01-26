نواف الموسوي يتابع مع وزير الأشغال ملف حائط الدعم في البرج الشمالي

أبلغ عضو كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب نواف الموسوي السبت وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال يوسف فنيانوس بضرورة تكليف شركة هندسية مختصة بدرس التربة بين حي صلحا والشارع العام في بلدة البرج الشمالي بصورة عاجلة بحسب طلب شركة “معمار”.

وقال الموسوي إنه “يجب ان يصار بعدها إلى البدء بتشييد حائط من الباطون المسلح بارتفاع أربعة أمتار، تفاديا لوقوع كارثة إنسانية جراء خطر انهيار التربة، ولا سيما أن هناك حوالى 8 أبنية من أربع طبقات وغيرها من المنازل”.

وذكرت “الوكالة الوطنية للاعلام” ان “الموسوي الذي كان يتابع القضية منذ أشهر عدة اتصل بالمعنيين بهذا الملف، تبين له أن شركة معمار التي أوكل إليها مهمة بناء الحائط على مرحلتين من وزارة الأشغال العامة والنقل، لا تستطيع البدء بتشييد الحائط قبل إجراء فحوصات من شركة هندسية مختصة بدرس التربة وإعدادها دراسة وتقييم لنوعية التربة وقوة تحملها للجدار”، ولفتت الى أن “شركة معمار هي شركة مقاولات، وهي غير قادرة على إعداد دراسات التربة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام