وفد من “الجبهة الديمقراطية” زار سفارة فنزويلا متضامنا بوجه التدخلات الاميركية

زار وفد من “الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين” في لبنان السفارة الفنزويلية تضامنا مع الجمهورية البوليفارية الفنزويلية في مواجهة التهديدات والتدخلات الامريكية في شؤونها الداخلية،

وتحدث باسم الوفد عضو المكتب السياسي للجبهة علي فيصل الذي عبر عن “دعم كل الشعب الفلسطيني لفنزويلا وللرئيس نيكولاس مادورو”، وقال إن “استهداف الإدارة الامريكية وإسرائيل لفنزويلا وفلسطين يعود لسبب واحد هو رفع فلسطين وفنزويلا راية الإرادة والصمود راية الحرية والاستقلال والديمقراطية وحق الشعوب في تقرير المصير في مواجهة سياسات العدوان التي تمارسها الإدارة الامريكية وحليفتها اسرائيل”.

وأكد فيصل ان “معركة فنزويلا وفلسطين واحدة ومنتصرة ضد الامبريالية الامريكية وإسرائيل، وفنزويلا اليوم هي الخندق المتقدم دفاعا عن القضية الفلسطينية واحرار العالم”، وأضاف ان “شعب فلسطين يقف مع فنزويلا وشعبها بقيادة الرئيس نيكولاس مادورو الرئيس الشرعي المنتخب ديمقراطيا”.

ثم قدم الوفد وشاح فلسطين للرئيس مادورو تسلمه السفير خيسوس غونساليس عربون تقدير ووفاء لفنزويلا وشعبها وقيادتها.

المصدر: بريد الموقع