الجزائر: وفاة خمسة اشخاص بسبب فيضانات في مناطق مختلفة

لقي خمسة أشخاص حتفهم منذ الخميس في الجزائر بعد أن جرفتهم المياه اثر فيضانات في العديد من ولايات البلاد، بحسب ما أعلن السبت الدفاع المدني الجزائري في بيان له.

وأوضح البيان انه “تم انتشال جثث جميع الضحايا خلال ال 48 ساعة الأخيرة بعد ان جرفتهم المياه في عنابة والطارف وتيزي اوزو وتيبازة”.

واضاف البيان “لقي شخصان مصرعهما الخميس في تيزي اوزو وتيبازة في المنطقة المحيطة بالعاصمة وشخصان آخران في عنابة الجمعة وخامس في الطارف في شمال شرق البلاد قرب الحدود مع تونس”.

ولفت البيان الى انه “نفذت عمليات انقاذ في أكثر من 17 ولاية وتمت اغاثة مئة شخص في الساعات ال 24 الماضية”، وتابع “يستمر انقطاع حركة المرور في 30 طريقا في اكثر من عشر ولايات بسبب هطول الثلوج”.

واشار البيان الى انه “تم تعليق نشاط مجمع الحجار للحديد والصلب بعنابة الجمعة مؤقتا اثر سيول في فرن وخطوط انتاج ومنشآت أخرى نجمت عن فيضان وادي سيبوس”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية