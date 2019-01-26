بزي: للإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية

دعا عضو كتلة “التنمية والتحرير” النيابية في لبنان النائب علي بزي الى “الاتعاظ والاستفادة من التجارب المريرة الماضية والتخلي عن النكد السياسي والشد على الذات والتنبه إلى ما يجري حولنا من أزمات وتوترات إقليمية”.

وقال بزي في حديث له السبت “علينا الإسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية وبالأخص بعد أن لمسنا من الأيام الماضية ان هناك نفسا ايجابيا وزخما وتعاطيا جديدا باتجاه حسم الأمور وإنهاء الملف الحكومي”، وتابع “نحن في كتلة التحرير وحركة امل ما زلنا نقدم كل المرونة والتسهيلات الضرورية كي تبصر الحكومة النور وتتوجه الى حل ومعالجة ما ينتظرها من أزمات مالية واقتصادية واجتماعية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام