النائب نصر الله: للوحدة والتلاقي بمواجهة العدو والاسراع بتشكيل الحكومة

أكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النيابية في لبنان النائب محمد نصرالله على “الحاجة اليوم الى الوحدة والتلاقي أكثر من أي زمن مضى”، مؤكدا أن “المقاومة لم تصبح بعد في أمان كامل ما دام العدو الإسرائيلي موجودا وجاثما على أرضنا في فلسطين المحلتة وما دامت مؤامراته ستتوالى علينا”.

وقال نصر الله في حديث له السبت “علينا أن نستعد دائما ونعزز من كل وسائل القوة التي يمكن أن نحصل عليها من أجل مواجهة هذا العدو”، وتابع “أعظم ما يمكن أن نملكه في مواجهة العدو هو الوحدة بين اللبنانيين وبين أبناء المقاومة”، ولفت الى ان “الوحدة هي أفضل وجوه الحرب مع العدو الإسرائيلي كما قال الإمام الصدر”.

وطالب نصر الله “بتشكيل حكومة تتولى التصدي للمشاكل التي يعانيها لبنان واللبنانيون”، وتابع “اننا بتنا على مسافة طويلة من عقم تشكيل الحكومة وذلك يعود الى التصلب في المواقف والتي بالتأكيد بعضها غير محق بدليل أن مصلحة لبنان واللبنانيين هي في أن تتشكل الحكومة في الشهر الأول”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام