ايران تعمل على انتاج 30 دواء حيويا جديدا

أعلن أمين لجنة تنمية التقنية الحيوية التابعة للدائرة العلمية برئاسة الجمهورية في ايران أن أحد خططنا وأولويات اللجنة انتاج 30 دواء حيويا جديدا.

وأشار مصطفى قانعي الى طاقات شباب البلاد في انتاج الأدوية الحيوية، وقال: ان احدى اولويات اللجنة، دعم انتاج الأدوية الجديدة، وفي هذا المجال، يتم انتاج أدوية حيوية جديدة في ايران بدعم من اللجنة، وذلك بمساعدة المتخصصين في الداخل.

وأضاف: في الوقت الحاضر يبلغ عدد الأدوية الحيوية المتواجدة في السوق العالمية 146 نوعا، يوجد 20 نوعا منها في ايران، 4 منها من نوع الأجسام المضادة وحيدة النسيلة (Monoclonal antibodies) و16 نوعا من الأدوية ذات التركيبات الحديثة.

وبيّن قانعي أن الأدوية الحيوية هي أدوية تم استخلاصها من مصادر حيوية، ومن أبرزها اللقاحات والدم ومشتقاته والخلايا والأنسجة الحيوية والتركيبات الحديثة من البروتينات.

وأردف: ان هذا النوع من الأدوية يتباين عن الأدوية الكيمياوية، وهي منتجة على أساس البروتين المستخرج من الخلايا الحية المزروعة في المختبر.

المصدر: وكالة انباء فارس