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January 26 2019 - 16:15

مضر البكاء: نرفض اي صورة من صور الضغط والحصار وتجويع الشعوب

منذ 1 ساعة 26 January، 2019
مضر البكاء1111
العراق - عربي وإقليمي

اوضح رئيس المجلس الأعلى لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية مضر البكاء ان “المجلس انعقد اليوم الجمعة لاول مرة في العاصمة العراقية بغداد وناقش مساندة الشعوب في مواجهة التحديات التي توجهها المنطقة من ضمنها التدخلات الاجنبية على المستوى الثقافي والسياسي”.

واشار البكاء في حديث له الى انه “صدر بيان عن المجلس الاعلى بأهم المواضيع السياسية، مركزا على وقف التدخل الاجنبي ودعم الشعوب في طموحاتها وامالها لتحقيق الاستقرار وتحرير اراضيها كما هو في اليمن وسوريا والعراق، ورفض اي صورة من صور الضغط والحصار وتجويع الشعوب”.

المصدر: وكالة يونيوز للأخبار

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