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January 26 2019 - 16:15

اليابان تستأنف استيراد النفط من ايران

منذ 1 ساعة 26 January، 2019
اليابان تستأنف استيراد النفط من ايران
اليابان تستأنف استيراد النفط من ايران
اقتصاد - صفحات منوعة

استأنفت اليابان شراء النفط الايراني حيث استوردت مصفاتا شوفيا شل وفوجي اويل مليون برميل من النفط الخام الايراني.
وتم شحن هذه الكمية من النفط الايراني من المرفأ النفطي في جزيرة خارك /جنوب ايران/ ، منذ يوم الاربعاء الماضي، باتجاه اليابان التي تعد المستورد الرابع للنفط الايراني.
وتصل هذه الشحنة النفطية الى اليابان في اواسط شهر شباط/ فبراير المقبل.
وتعد مصفاة شوفيا شل وكذلك فوجي اويل المستوردتان الرئيسيتان للنفط الخام الايراني في اليابان.
واستأنف شحن النفط الايراني الى اليابان بعد ضوء اخضر للمصارف اليابانية لاستئناف عمليات الاستيراد من ايران.

المصدر: وكالة انباء فارس

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