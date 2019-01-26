الاذاعات والتلفزيونات الإسلامية: نقف بجانب المقاومة وندعم نضال الشعوب بمواجهة الاستبداد

اكد المجلس الاعلى لاتحاد الاذاعات والتلفزيونات الإسلامية على “وقوفه إلى جانب الشعوب العربیة والإسلامية في سعیها الدائم نحو الحریة الحقیقیة والسیادة والاستقلال”، وشدد على “دعم نضالها في مواجهة الاحتلال والاستبداد وعلی وقوفه إلى جانب مقاومة هذه الشعوب في سبیل سعیها للارتقاء بمستوی الحیاة ونوعیتها”.

وأشار المجلس في بيان له بعد اجتماعه الجمعة في العاصمة العراقية بغداد الى “دعمه للحكومة العراقية والشعب ووحدة أراضيه وتحقيق الأمن ومحاربة الإرهاب”، أكد علی “ضرورة الحفاظ على حریة الإعلام وصیانة حق التعبیر في الفضاء العربي والإعلامي، فضلا عن دعم الصحافة والصحفیین وحق المؤسسات الإعلامية في النشر والبث وفق القوانین والأنظمة”، ودعا “لاتخاذ كافة التدابير التي تصون هذا الحق وتحمیه من الاستغلال والاستفراد”.

وأدان المجلس “كافة المظاهر والإجراءات القمعیة التي تمارسها السلطات التعسفیة والشركات الكبری التي تعمل علی تضییق الحریات الإعلامية وتنتهك حقوق الإعلام وتعمل علی تضلیل الرأي العام وإثارة الفتن والقلائل وتمارس الدعایة المغرضة ضد المنطقة وشعوبها”.

وأعلن المجلس “دعمه للمسيرة العلمية في العالم العربي والإسلامي التي تسعى إلى تمكين الأمة وشعوب ودول المنطقة من امتلاك القدرات والإمكانيات في مجال البني التحتية للبث والانترنت”، مشددا على “ضرورة دعم الإعلاميين المبدعين لتطوير الإعلام وحل المشكلات التي تعيق تطور الإعلام وحريته واصلاته”.

ودعا المجلس الى “ضرورة دعم مسيرة الاتحاد وأمانته العامة في المشاريع التي أقرها وخاصة لجهة تبني التوصيات التي رفعتها اللجان المختصة في جلساتها الدورية وعلى مشاريع العمل للعام 2019 التي أقرتها الأمانة العامة ورفعتها للمجلس الأعلى”.

المصدر: وكالة يونيوز للأخبار