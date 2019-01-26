العامري يلتقي المجلس الأعلى لاتحاد الاذاعات والتلفزيونات الاسلامية

التقى أعضاء المجلس الأعلى لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات الإسلامية رئيس تحالف الفتح القيادي في الحشد الشعبي هادي العامري الجمعة في العاصمة العراقية بغداد، وجرى خلال اللقاء البحث في آخر التطورات السياسية في المنطقة والتحديات الاعلامية التي تواجه مؤسسات الاعلام المقاوم.

وأصدر اتحاد الاذاعات والتلفزيونات الإسلامية بيانا بمناسبة انعقاد الجلسة الدورية للمجلس الأعلى، في مكتب قناة الغدير الفضائية في بغداد، وجاء في نص البيان تأكيد المجلس على دعمه للحكومة العراقية والشعب ووحدة أراضيه وتحقيق الأمن ومحاربة الإرهاب.

كما أكد المجلس على “وقوفه إلى جانب الشعوب العربیة والإسلامية، في سعیها الدائم نحو الحریة الحقیقیة والسیادة والاستقلال ودعم نضالها في مواجهة الاحتلال والاستبداد”، وشدد علی “وقوفه إلى جانب مقاومة هذه الشعوب في سبیل سعیها للارتقاء بمستوی الحیاة ونوعیتها”.

المصدر: وكالة يونيوز للأخبار