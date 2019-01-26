من بينها المكسرات.. 6 أطعمة مفيدة لصحة العينين

من المتعارف عليه أنّ الأطعمة التي تحتوي على فيتامين “أ” و”سي” هي من أبرز الأطعمة المفيدة لصحة العينين، ومع هذا فإنّها لا تكفي فقط لحماية العيون من الأمراض، بل ثمة عناصر أخرى أيضاً تساهم في ذلك وتحميها من الضعف.

وتتركز هذه العناصر المتمثلة في فيتامينات مختلفة في العديد من الأطعمة، ومنها:

الفلفل الأحمر

هو من أغنى الأطعمة بفيتامين “سي” الذي يحمي العيون من المياه البيضاء أو “الكتاركت”.

المكسرات والبذور

تحتوي على فيتامين “إي” الذي يساهم في التقليل من ضعف البصر الناجم عن التقدم في العمر.

الخضروات الورقية

توفر الخضروات الورقية الخضراء مجموعة من فيتامين “سي” و”إي”.

السلمون

نظراً لاحتوائها على دهون أوميغا 3، فإنّها مفيدة جداً للعيون لأنها تحميها من المياه الزرقاء.

اللحوم

أهمها تلك الخالية من الدهون التي تعتبر مصدراً رائعاً للزنك الذي تحتاجه العيون.

البيض

يوفر البيض الزنك ومغذيات دقيقة مثل اللوتين التي تحمي شبكية العين من الأضرار.

المصدر: اخبار الان