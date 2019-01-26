فرنسا واسبانيا تعلنان أنهما سيعترفان بغوايدو رئيساً مؤقتاً لفنزويلا إذا لم يعلن مادورو عن تنظيم انتخابات جديدة خلال 8 أيام – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2019 - 14:25
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تركيا تستأنف رحلاتها من وإلى مطار السليمانية شمال العراق بعد حظر جوي فرضته على الإقليم عقب استفتاء على الاستقلال
فرنسا واسبانيا تعلنان استعدادهما للاعتراف بـ"خوان غوايدو" رئيساً لفنزويلا إذا لم تتم الدعوة إلى انتخابات خلال 8 أيام
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البيت الأبيض: الرئيس دونالد ترامب وقّع اتفاقاً مؤقتاً ينهي الإغلاق الجزئي للإدارات الفدرالية حتى 15 شباط/فبراير المقبل
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الصين: السلطات توقف 19 شخصاً بتهمة تنظيم تظاهرات لعسكريين متقاعدين شرق البلاد العام الماضي
فرق الإطفاء البرازيلية: 9 قتلى و300 مفقود جراء انهيار سد في مجمع منجمي بولاية "ميناس جيرايس" جنوب شرق البلاد
فرنسا واسبانيا تعلنان أنهما سيعترفان بغوايدو رئيساً مؤقتاً لفنزويلا إذا لم يعلن مادورو عن تنظيم انتخابات جديدة خلال 8 أيام
منذ 53 mins
26 January، 2019
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