فرنسا واسبانيا تعلنان أنهما سيعترفان بغوايدو رئيساً مؤقتاً لفنزويلا إذا لم يعلن مادورو عن تنظيم انتخابات جديدة خلال 8 أيام – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2019 - 14:25

فرنسا واسبانيا تعلنان أنهما سيعترفان بغوايدو رئيساً مؤقتاً لفنزويلا إذا لم يعلن مادورو عن تنظيم انتخابات جديدة خلال 8 أيام

منذ 53 mins 26 January، 2019
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