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January 26 2019 - 12:28

صندوق النقد الدولي: التضخم في فنزويلا قد يصل إلى 10 ملايين بالمئة

منذ 35 mins 26 January، 2019
صندوق النقد الدولي: التضخم في فنزويلا قد يصل إلى 10 ملايين بالمئة
صندوق النقد الدولي: التضخم في فنزويلا قد يصل إلى 10 ملايين بالمئة
اقتصاد - صفحات منوعة

كشف مسؤول في صندوق النقد الدولي عن توقعات تفيد بأن نسبة التضخم في فنزويلا قد تصل إلى 10 ملايين بالمئة مع نهاية عام 2019.
وقال مدير قسم شؤون النصف الغربي للكرة الأرضية في صندوق النقد الدولي، أليخاندرو فيرنر إن “قفزة وتائر التضخم الذي كانت نسبته قريبة من مليوني بالمئة في 2018، قد تصل إلى مستوى حوالي 10 ملايين بالمئة في عام 2019، حسبما أتذكر”.
وتشير معطيات لجنة الشؤون المالية في البرلمان الفنزويلي إلى أن نسبة التضخم في البلاد بلغت نحو 1.7 مليون بالمئة في عام 2018.
وتعيش فنزويلا أزمة اقتصادية حادة، بما في ذلك فقدان العملة الوطنية لقيمتها وزيادة التضخم. وأسفرت الأزمة عن هجرة أكثر من 3 ملايين شخص من البلاد، حسب معطيات مكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة.

المصدر: روسيا اليوم

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