تعاونية موظفي الدولة : هل المطلوب تهشيم صورة مؤسسات الدولة الفاعلة والناجحة؟

اصدرت تعاونية موظفي الدولة بيانا اشارت فيه الى انه “منذ قرابة الشهر بثت بعض وسائل الإعلام تقريرا اشارت فيه الى شراء تعاونية موظفي الدولة مقرا لفرعها في بعبدا بمبلغ تزعم أنه يفوق السعر الحقيقي لقيمة الشقة”.

اضافت “إن موظفي التعاونية كما كل اللبنانيين وإزاء ما تقدم اعلاه كان موقفهم احترام حق الاعلام تسليط الضوء على أي من المواضيع كما انه من حق أي مواطن التقدم بإخبار سيما اذا كان متعلقا بالمال العام. ولكن للاسف فإن هذه الوسائل الإعلامية التي نحترمها نراها قد خرجت عن الدور والهدف الاساس، ما يثير الشكوك عن الغايات والأسباب من هذه الاثارة والضجيج الاعلامي عبر شاشاتها والمواقع التابعة لها”. وسأل البيان “هل المطلوب تهشيم صورة مؤسسات الدولة الفاعلة والناجحة لا سيما التي تعنى بالمواطن العادي ومحدود الدخل ام ان وراء الاكمة ما وراءها”…

واشارت “إن تعاونية موظفي الدولة بكامل جهازها البشري قد مسها الضرر المعنوي وساءهم ما يحصل اعلاميا ويدعون الى حصر الموضوع بالمتابعة القضائية”. وتساءلت “لما كل هذه الضجة اذا كان مقدم الإخبار هو من الواثقين فعلا بعمل القضاء وشفافيته “. واكدت انها لن ترضى بجعل المؤسسة مادة للتجني الإعلامي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام