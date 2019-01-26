الرئيس الفرنسي يصل غداً إلى مصر في زيارة تستغرق 3 أيام – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 26 2019 - 12:28

الرئيس الفرنسي يصل غداً إلى مصر في زيارة تستغرق 3 أيام

منذ 56 mins 26 January، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة