سانا: الجيش السوري يحبط محاولة تسلل مجموعة إرهابية قرب المطار الزراعي في قرية الشريعة بريف حماة الشمالي موقعاً أفرادها بين قتيل ومصاب – موقع قناة المنار – لبنان
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المجموعة اللبنانية للإعلام
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January 26 2019 - 12:29

سانا: الجيش السوري يحبط محاولة تسلل مجموعة إرهابية قرب المطار الزراعي في قرية الشريعة بريف حماة الشمالي موقعاً أفرادها بين قتيل ومصاب

منذ 2 ساعة 26 January، 2019
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