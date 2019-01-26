باريس.. محتجو “السترات الصفراء” يتظاهرون اليوم للسبت الحادي عشر على التوالي

يتظاهر محتجو “السترات الصفراء” للسبت الحادي عشر على التوالي بعد عشرة أيام على بدء نقاش وطني واسع يهدف إلى تسوية هذه الأزمة الاجتماعية غير المسبوقة.

في باريس ستكون التظاهرات موزعة في أربعة تجمعات. وستجرى تظاهرات ليلية أخرى في عدد من المناطق ، كما أطلقت دعوات على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي إلى المشاركة الأحد في سلاسل بشرية في مناطق أخرى.

وتخشى السلطات حدوث فلتان في مدينتي بوردو وتولوز اللتين شهدتا أعمال عنف واسعة في الأسابيع الأخيرة. وكانت السلطات أحصت 84 ألف متظاهر في آخر سبتين .

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية