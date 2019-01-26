مورغولوف: مشاورات بناءة مع الأميركيين حول كوريا الشمالية

أعلن نائب وزير الخارجية الروسي إيغور مورغولوف، اليوم السبت، أنه عقد اجتماعا يوم الجمعة مع المبعوث الاميركي حول كوريا الشمالية ستيفن بيغون، في واشنطن.

وقال مورغولوف للصحفيين: “كان الاجتماع بناء بشكل عام. جرت مناقشة شاملة حول الوضع الحالي لشبه الجزيرة الكورية وآفاق حل المشاكل النووية وغيرها في شبه الجزيرة”.

وأضاف نائب الوزير الروسي: “لقد أبلغنا الجانب الأميركي بشكل كامل بالتدابير المتخذة في روسيا من أجل التنفيذ الصارم لقرار مجلس الأمن [بشأن كوريا الشمالية]”.

وأعلن مورغولوف، أن الجانب الأميركي طلب من روسيا المساعدة في “أجندة المفاوضات” مع كوريا الشمالية بشأن نزع السلاح النووي، قائلا في هذا الصدد: “طلبت منا المساعدة في العثور على جدول الأعمال المناسب في المناقشة حول جوانب محددة من نزع السلاح النووي”.

وأضاف مورغولوف: “نحن عل استعداد للمساهمة مع المشاركين في عملية التفاوض السداسية، في مناقشة التدابير الملموسة والخطوات الرامية إلى حل، ليس فقط المشاكل النووية، ولكن ما يتصل بها من مشكلات في شبه الجزيرة الكورية”.

المصدر: سبوتنيك