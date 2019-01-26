البرازيل.. 9 قتلى ونحو 300 مفقود إثر انهيار سد في جنوب شرق البلاد (ا ف ب) – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 26 2019 - 08:15

البرازيل.. 9 قتلى ونحو 300 مفقود إثر انهيار سد في جنوب شرق البلاد (ا ف ب)

منذ 46 mins 26 January، 2019
5bf7fa9b2963b58d7a1cd69d191ef004

التعليقات

ذات صلة