البرازيل.. 9 قتلى ونحو 300 مفقود إثر انهيار سد في جنوب شرق البلاد (ا ف ب) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 26 2019 - 08:15
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الصحة الفلسطينية: استشهاد ايهاب عابد 25 عاما واصابة العشرات من المشاركين بمسيرات العودة بينهم 25 بالرصاص شرق قطاع غزّة
فلسطين المحتلة: استشهاد الفتى "أيمن حامد" من بلدة سلواد خلال اعتقاله اثر اصابته برصاص جنود الاحتلال شرق رام الله
الهيئة الوطنية لمسيرات العودة: استمرار التنصل من كسر الحصار يُنذر بتصعيد كبير سيذوق فيه العدو ومستوطنوه الألم والمعاناة
عضو المكتب السياسي في حركة حماس خليل الحية: رفضنا المنحة القطرية بسبب محاولة العدو ابتزاز المقاومة
السفير الفلسطيني في روسيا: 13 و14 فبراير/ شباط القادم موعد للاجتماع الفلسطيني- الفلسطيني بموسكو بمشاركة 10 فصائل
خارجية العدو تحتج لدى السفير الايرلندي على موافقة برلمان بلاده على مشروع قانون لمقاطعة منتجات مستوطنات الضفة المحتلة
الخارجية الأميركية: الوزير بومبيو سيحض أعضاء مجلس الأمن على الاعتراف بخوان غوايدو رئيسا دستوريا مؤقتا لفنزويلا
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يعلن استعداده للحوار مع المعارضة ولقاء المعارض خوان غوايدو الذي رفض الدعوة
مادورو: لست ضد أميركا انّما ضد الإمبريالية التي لا بد أن تنتهي ونعيد النظر بعلاقاتنا مع الدول التي اعترفت بغوايدو
الرئيس الروسي يؤكد خلال اجتماع لمجلس الأمن الروسي موقف بلاده الرافض لأي تدخل خارجي بالوضع السياسي الداخلي لفنزويلا
مندوب روسيا في الأمم المتحدة: سنعارض أي تحرك أميركي في مجلس الأمن للاعتراف بـ"خوان غوايدو" رئيسا مؤقتا لفنزويلا
وزير الخارجية الروسي: سياسة واشنطن تجاه فنزويلا مدمّرة ودعواتها للتمرد على السلطات الشرعية غير مقبولة
سيرغي لافروف: قرار إنشاء منطقة عازلة يجب اتخاذه بمشاركة دمشق ونحن مع استعادتها سيادتها الكاملة وتركيا على علم بموقفنا
رئيس مجلس النواب الأردني: وجهت دعوة لرئيس مجلس الشعب السوري لزيارة الأردن والعلاقات بدأت تعود الى طبيعتها
عاطف الطراونة: اتحاد البرلمان العربي لن يخضع لأي تعليمات من الجامعة العربية وحضور سوريا في القمة القادمة مهم جدا
القبائل والعشائر السورية وشخصيات من لبنان والعراق يؤكدون اثر لقاء في حلب تصميمهم على الدفاع عن سوريا ضد أي عدوان خارجي
الجيش السوري ينفذ ضربات مكثفة على مواقع مسلحي "جيش العزة" عند أطراف مدينتي اللطامنة وكفرزيتا بريف حماه الشمالي
المرصد المعارض: "قوات سوريا الديمقراطية" تسعى لتسليم حكومة لبنان الطفلة آمنة نبيل سكاف بعد مقتل والدها المنتسب لداعش
مصادر يمنية: استشهاد 4 مواطنين على الأقل بقصف قوى العدوان على منازل المواطنين في مديرية مستبا بمحافظة حجة
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: قوى العدوان تطلق 116 قذيفة وصاروخ وتضرر صومعة لتخزين القمح في الحديدة بالقصف
العميد سريع: السيطرة على عدد من المواقع جنوب جبل النار في جيزان وافشال عدة محاولات للتقدم قبالة منفذ علب في عسير
الجزائر: جبهة القوى الاشتراكية المعارضة تعلن عدم المشاركة بانتخابات الرئاسة في نيسان/أبريل وتدعو إلى مقاطعتها شعبيا
المجلس العدلي أرجأ الى 15 آذار المقبل النظر في قضية إخفاء الإمام الصدر ورفيقيه بانتظار انتهاء المحقق العدلي من عمله
كهرباء لبنان: انخفاض التغذية بالتيار الكهربائي حتى صباح الاثنين للمناطق التي تتغذى من محطة الحرج للصيانة الضرورية
الرئيس الفرنسي يبدأ الأحد زيارة الى مصر تستغرق 3 أيام وتهدف الى تعزيز الشراكة السياسية والاقتصادية بين البلدين
ترامب يهدّد باعادة الاغلاق الحكومي في 15 شباط/فبراير إذا لم يتم التوصل لاتفاق بشأن الجدار الحدودي مع المكسيك
الملكة إليزابيث الثانية تدعو البريطانيين الى ضرورة التوصل إلى أرضية مشتركة للحوار بشأن البريكست
البرلمان اليوناني صادق على اتفاق يقضي بتغيير اسم جمهورية مقدونيا المجاورة الى "جمهورية مقدونيا الشمالية"
وزير الداخلية الايطالي ماثيو سالفيني يؤكد أن الموانىء الإيطالية ستبقى مغلقة بوجه المهاجرين
تونس: مقتل شخصين نتيجة الثلوج والفيضانات التي تضرب البلاد والتي تسببت بانقطاع الكهرباء في عدد من الولايات
البرازيل: فقدان نحو 200 شخص بعد انهيار سد جنوب شرق البلاد واجتياح سيل من الوحول طرقا ومزارع في مدينتين مجاورتين
اوستراليا: انقطاع الكهرباء عن مئات آلاف السكان جنوب البلاد الذي يشهد موجة حر شديدة أدت إلى تزايد الضغط على الشبكة
البرازيل.. 9 قتلى ونحو 300 مفقود إثر انهيار سد في جنوب شرق البلاد (ا ف ب)
منذ 46 mins
26 January، 2019
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