أسرار الصحف الصادرة في بيروت صباح اليوم السبت 26 كانون الثاني 2019

النهار

يقول أحد الديبلوماسيّين اللبنانيّين المتقاعدين إن ما يجري في فنزويلا سيكون له وقعه على أوضاع اللبنانيّين الموجودين بكثرة في ذلك البلد نظراً لارتباط كاراكاس بالمحور الروسي – السوري – الإيراني.

حصل تجييش في قرى وبلدات الجبل سبق ذهاب النائب طلال أرسلان إلى قصر العدل في بعبدا لتشكيل تظاهرة شعبيّة داعمة له.

وصف نائب قانون الإعلام الذي يبحث في مجلس النوّاب بأنّه “من كل وادي عصا” إذ جمعت فيه أفكار من قوانين عدّة لا يمكنها أن تُحقِّق المرجو منه.

الجمهورية

توقفت أوساط متابعة أمام اللغط الحاصل في مؤسسة رسمية خصوصاً عندما يسأل مواطنون عن مستحقات لهم فيأتيهم الجواب أن الدفع متوقِّف حاليا.

قال أحد الوزراء لزميل له: “شو قولك منروح أول الأسبوع عالبيت”، فأجابه: “يا زلمي بعد ما استرزقنا”.

اللواء

تمرّ العلاقة بين دولتين كبرى وإقليمية بفتور، بسبب الصراع الجيوبوليتكي، مما يفسّر موقف اللامبالاة للأولى تجاه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة!

فوجئ مرجع كبير بما نقل إليه عن دور لمرجعية في المراجعة بشأن حصص وظائفية، ضمن المحاصصة الطائفية، واصفاً ما يحدث بأنه من السوابق..

تسجّل “أوساط عاملة” في الشأن العام ملاحظات على زعيم وسطي، تتصل بأداء يؤثر سلباً على زعامة بديلة قيد التشكل؟

المستقبل

إن ديبلوماسيين عرباً يستبعدون أي تغيير في الموقف العربي العام تجاه عضوية سوريا قبيل القمة العربية ــ الأوروبية في النصف الثاني من الشهر المقبل.

المصدر: صحف