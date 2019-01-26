المكتب الإعلامي لباسيل: تقدم بشكاوى جزائية عدة بحق أيوب وحذر من مغبة التداول في أخبار كاذبة وملفقة

أعلن المكتب الإعلامي لوزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل في بيان، أنه “تقدم بواسطة وكيله القانوني بشكاوى جزائية عدة لجانب النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بحق السيد شارل ايوب وبحق كل من تداول ونشر على وسائل التواصل الاجتماعي المقال الكاذب المنشور في جريدة الديار بتاريخ 24/1/2019 بعنوان “فضيحة كبرى: الهبة القطرية 500 مليون دولار لشراء سندات…”.

وأشار إلى أن “الشكاوى المذكورة سجلت تحت أرقام 4938 و4939 و4940/ش، وتمت إحالتها على مكتب المباحث الجنائية للتحقيق بها”.

وإذ أكد المكتب أنه “سينشر تباعا ما ستؤول اليه الإجراءات القضائية لهذه الناحية”، حذر من “مغبة التداول في أخبار كاذبة وملفقة مماثلة للمقال موضوع الشكوى لأنها ستعرض فاعلها للملاحقة القضائية بغية إنزال أشد العقوبات في حقه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام