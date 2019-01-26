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January 26 2019 - 02:50

تدابير سير في الاوزاعي بسبب انخساف على المسلك الشرقي

منذ 45 mins 26 January، 2019
قوى الامن الداخلي
قوى الامن الداخلي
لبنان

صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي”حصل انخساف للمعبد على المسلك الشرقي لطريق الأوزاعي أمام المدرسة الرسمية، أدى إلى إحداث حفرة عميقة بقطر ثلاثة أمتار تقريبا.

وحفاظا على السلامة العامة، تم تحويل السير القادم من جهة الجنوب، ابتداء من مستديرة السمكة، بإتجاه أوتوستراد الأسد، لحين إصلاح الطريق من قبل البلدية.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات رجال قوى الامن الداخلي وإرشاداتهم، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة في المكان، تسهيلا لحركة المرور ومنعا للازدحام.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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