وهاب: أي محاولة لتهريب مشيخة عقل أو مجلس مذهبي هي محاولة فتنة جديدة لن نقبل بها

زار رئيس حزب “التوحيد العربي” وئام وهاب يرافقه النائب السابق فادي الأعور وعدد كبير من رجال الدين الدروز ومشايخ هيئة العمل التوحيدي، وأعضاء المكتب السياسي في الحزب، الشيخ نصرالدين في دارته بكفرمتى، حيث جرى البحث في شؤون الطائفة الدرزية وضرورة استمرار لقاء خلدة.

وقال وهاب خلال اللقاء “نؤكد المبايعة التي تمت في لقاء خلدة لسماحتك ونؤكد أيضا بهذا الظرف أن مشيخة العقل هي مبايعة شعبية وليست وظيفة ليعين فيها موظف”، واضاف “نحن اليوم لدينا شيخا عقل، أحدهما شعبي أي الشيخ نصرالدين الغريب، وآخر أتى بظروف معينة أدت الى إصدار قوانين معينة، وأدت أيضا إلى ما أدت إليه وما نراه اليوم، ولكن نحن بنظرنا مشيخة العقل هي أكبر من أن تكون وظيفة وأكبر من أن يحركها فلان أو علتان”.

واشار وهاب الى ان “أي تسمية لشيخ جديد لمشيخة العقل إذا أرادوا توحيد هذه المشيخة تكون عبر الإلتزام بمبايعة خلدة التي سمت الشيخ نصرالدين الغريب شيخا للعقل”، وتابع “هكذا ننظر الى ضمان حقوق الجميع والى من يريد أن يوحد مشيخة العقل أو أن يوحد الطائفة”، واعتبر ان “أي محاولة جديدة لتهريب مشيخة عقل أو لتهريب مجلس مذهبي هي محاولة فتنة جديدة لن نقبل بها”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام