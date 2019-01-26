قاسمي: لا تفاوض حول قدرات ایران الصاروخیة

أكد المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة بهرام قاسمي بان قدرات الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة الصاروخیة غیر قابلة للتفاوض. وقال قاسمی في تصریح له مساء الیوم الجمعة، في الرد على تصریحات وزیر الخارجیة الفرنسي، ان قدرات ایران الصاروخیة جزء من القدرات الدفاعیة المشروعة وضمانة للامن القومي للجمهوریة الاسلامیة الایرانیة والمرتكزة على عقیدة الردع.

واضاف، ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة تدعو على الدوام لترسیخ السلام والاستقرار في المنطقة وان البیع المكثف للاسلحة المعقدة والهجومیة من قبل امیركا وبعض الدول الاوروبیة ومنها فرنسا یعد عنصرا لزعزعة الاستقرار والتوازن في المنطقة. واكد المتحدث باسم الخارجیة ان الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة قد صممت قدراتها الدفاعیة على اساس التقییم الحقیقي للتهدیدات القائمة وستقوم بتعزیزها الى مستوى یستلزم ذلك.

واضاف، ان قدرات ایران الصاروخیة غیر قابلة للتفاوض وقد تم اطلاع الطرف الفرنسي على هذه النقطة خلال المحادثات السیاسیة المستمرة التي تجري بین ایران وفرنسا. واعتبر المتحدث باسم الخارجیة الایرانیة التهدید بفرض اجراءات حظر صاروخیة جدیدة من جانب وزیر الخارجیة الفرنسي، مناقضا للروح السائدة على المحادثات السیاسیة والتعاون بین البلدین، مؤكدا بان فرض اي حظر جدید من جانب الدول الاوروبیة من شانه ان یؤدي الى ان تعید ایران النظر في كیفیة علاقاتها مع هذه الدول.

المصدر: ارنا