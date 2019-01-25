الشيخان جبري والعيلاني: الإرهاب الصهيوني لا يفهم إلا أسلوب المقاومة

استقبل أمين عام “حركة الأمة” في لبنان الشيخ عبد الله جبري الجمعة إمام مسجد الغفران في صيدا الشيخ حسام العيلاني، حيث جرى البحث في الاوضاع العامة محليا واقليميا.

واستنكر الشيخان جبري والعيلاني “العدوان الصهيوني على سوريا الذي يصب في مجرى دعم فلول الإرهاب التكفيري”.

وفي الشأن الفلسطيني، شدد الشيخان جبري والعيلاني على “ضرورة اعتماد أعلى درجات اليقضة والوحدة بين مختلف الفصائل الفلسطينية والمقاومة المجاهدة لمواجهة التحديات والإرهاب الصهيوني الذي لا يفهم إلا بأسلوب التحدي والمقاومة”.

ورأى الشيخان أن “تفاقم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية يوجب ولادة الحكومة الجديدة لكي تقوم بما يتوجب عليها من مسؤوليات وطنية”، وتابعا “خصوصا أن العربدة الصهيونية والتهديدات الأميركية المتناغمة مع الإرهاب التكفيري توحي بأن ما يجري ليس اعتداء عاديا لا سيما في ظل الحديث عن احتمال حرب إقليمية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام