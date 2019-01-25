وديع الخازن: لإحالة موازنة 2019 إلى المجلس النيابي كما اقترح الرئيس بري

طالب رئيس “المجلس العام الماروني” في لبنان وديع الخازن “بتسريع إحالة موازنة سنة 2019 إلى المجلس النيابي كما اقترح رئيسه الأستاذ نبيه بري، لئلا نبقى في دوامة تأليف الحكومة المتعثر”.

وقال الخازن في حديث له الجمعة “حتى لا يضيع الوقت والفرص المتعثرة في حلقات الهدر لتأليف الحكومة العتيدة، فمن الحكمة أن نأخذ بمقترح الرئيس نبيه بري الذي يوصي بعقد جلسة إستثنائية لحكومة تصريف الأعمال لمناقشة موازنة 2019 وإحالتها إلى المجلس النيابي لإقرارها”.

ولفت الخازن الى ان “الأوضاع الاقتصادية المتردية في البلاد والأجواء الإقليمية المحيطة بنا لا تنبىء بحل وشيك للأزمة المستفحلة عندنا حكوميا ومعيشيا، خصوصا أن هذا الأمر يتعلق بمصالح الناس ولقمة عيشهم”، وتابع “لا يجوز أن يستمر الشلل الحاصل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام