وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد الفتى أيمن حامد من بلدة سلواد اثر إصابته برصاص الاحتلال الاسرائيلي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 25 2019 - 20:04
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الحلف الأطلسي: لم يتم تحقيق أي تقدم حقيقي بالمحادثات مع المسؤولين الروس لإنقاذ "معاهدة القوى النووية متوسطة المدى"
البرلمان اليوناني صادق على اتفاق يقضي بتغيير اسم جمهورية مقدونيا المجاورة الى "جمهورية مقدونيا الشمالية"
الفيليبين: الموافقة بالغالبية على الاستفتاء القاضي بإقامة حكم ذاتي للمسلمين جنوب البلاد
مالي: مقتل اثنين من جنود قوات حفظ السلام الدوليين في انفجار لغم عند مرور قافلتهم بمنطقة موبتي وسط البلاد
أندونيسيا: 59 قتيلا وآلاف النازحين حصيلة الفيضانات وانزلاقات التربة اثر الأمطار الغزيرة
الصين: مقتل شخص على الأقل بانفجار في مبنى بمدينة شانغشون شمال شرق البلاد سبقه انفجار سيارة في مرآب البرج ذاته
وزارة الصحة الفلسطينية: استشهاد الفتى أيمن حامد من بلدة سلواد اثر إصابته برصاص الاحتلال الاسرائيلي
منذ 2 ساعة
25 January، 2019
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