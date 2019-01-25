العدو الاسرائيلي يخرق السيادة اللبنانية بحرا

جدد العدو الاسرائيلي خرقه للسيادة اللبنانية بحرا، في انتهاك فاضح لكل القرارات الدولية ذات الصلة لا سيما القرار رقم 1701.

فقد أشارت قيادة الجيش اللبناني – مديرية التوجيه في بيان لها الجمعة الى ان زورقا حربيا تابعا للعدو الإسرائيلي أقدم بتاريخ 24/1/2019 ما بين الساعة 6.15 والساعة 8.43، على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، على أربع مراحل ولمسافة أقصاها حوالى 410 أمتار.

ولفت البيان الى انه عند الساعة 12.30، أقدم زورق معاد مماثل على خرق المياه الإقليمية اللبنانية مقابل رأس الناقورة، لمسافة حوالى 100 متر ولمدة 15 دقيقة، حيث قام برمي عبوة متفجرة داخل المياه المذكورة.

واوضح البيان انه “تجري متابعة موضوع الخرقين بالتنسيق مع قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام