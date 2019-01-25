الصحة الفلسطينية:إصابة 6 مسعفين جراء استهداف سيارتهم بقنابل الغاز شرق غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 25 2019 - 18:16
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الصحة الفلسطينية:إصابة 6 مسعفين جراء استهداف سيارتهم بقنابل الغاز شرق غزة
منذ 40 mins
25 January، 2019
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