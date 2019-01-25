الصحة الفلسطينية : إصابة العشرات بينهم 22 برصاص الإحتلال شرق قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 25 2019 - 18:16

الصحة الفلسطينية : إصابة العشرات بينهم 22 برصاص الإحتلال شرق قطاع غزة

منذ 42 mins 25 January، 2019
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة