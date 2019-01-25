النائب مصطفى حسين: الطائفة العلوية مكون اساسي في لبنان ونطالب بتمثيلها في الحكومة – موقع قناة المنار – لبنان
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January 25 2019 - 18:16

النائب مصطفى حسين: الطائفة العلوية مكون اساسي في لبنان ونطالب بتمثيلها في الحكومة

منذ 53 mins 25 January، 2019
مصطفى علي حسين
لبنان

قال رئيس “الحركة الشعبية اللبنانية” النائب مصطفى علي حسين “لا أرى تشكيل حكومة قريبا رغما اننا نسمع عن بوادر وهذا الموضوع تتحكم به تجاذبات خارجية وداخلية”.

ولفت حسين في حديث له الجمعة الى ان “العقد لا تزال في مكانها مع حلول بعضها كالعشرات الثلاث”، وتابع “اما عقدة اللقاء التشاوري فلا تزال تراوح مكانها إذ ان لهم الحق بالتمثيل لانهم هم ثلث السنة وفي حال حلت هذه العقدة فإننا نطالب بتمثيل الاقليات”.

وأضاف حسين “الطائفة الاسلامية العلوية مكون اساسي في الوطن ونحن موجودون قبل استقلال لبنان ولنا جذورنا في الشمال وبقية المناطق”، وسأل “لماذا الارمن وغيرهم ممثلون ونحن نحاسب على ان قسما كبيرا من طائفتنا يعيش في سوريا وتابع لها لكون رئيس الجمهورية من الطائفة العلوية؟”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

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