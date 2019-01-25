الشيخ حمود: من يراهن ان اميركا ستنتصر نحيله الى تاريخ المقاومة

رأى رئيس “الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة” الشيخ ماهر حمود ان “الموقف الاميركي اليوم من الانقلاب في فنزويلا يدعو العقلاء الى موقف سليم”، وسأل “كيف يتم دعم انقلاب خلاف كل المقاييس التي تتبعها اميركا في الحياة السياسية الاميركية الداخلية، وكذلك الوكالة التي انشئت في الشرق الاوسط لنشر الفساد والاختلاف السياسي في مواجهة شعوب المنطقة كلها وخاصة في فلسطين المحتلة؟”.

وأضاف الشيخ حمود في حديث له الجمعة “نقول لكل من يرى في العلاقة مع اميركا دعما لأهدافه ان اميركا تعودت منذ فيتنام الى عدوان تموز في لبنان الى كل معركة كبيرة او صغيرة التخلي عن حلفائها”، وتابع “ليس لها بالتأكيد كأي استعمار سابق او لاحق اصدقاء ولا حلفاء بل عندها مصالح تتبعها ولو على حساب القيم والمبادىء التي تزعم انها تسير عليها”، واضاف “هي دائما دون ادنى شك ستبقى على هذا الامر”.

واوضح الشيخ حمود ان “الذين يظنون ان اميركا ستنتصر دائما لأنها تملك القوة والمال نحيلهم الى تاريخ المقاومة في لبنان وفلسطين وكيف استطاعت المقاومة ان تهزم اميركا مرة بعد مرة”، وتابع “سياسة اميركا ليست قدرا لا يرد، بل انها مثل بيت العنكبوت تماما، مثل اسرائيل، طبعا عندما تدعم الاحتلال والظلم والانحراف”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام