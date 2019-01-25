قوات الاحتلال تطلق النار تجاه نقطة رصد للمقاومة شرقي خانيونس وقنابل غاز تجاه مخيمات العودة شرقي رفح والبريج (فلسطين اليوم) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 25 2019 - 16:24

قوات الاحتلال تطلق النار تجاه نقطة رصد للمقاومة شرقي خانيونس وقنابل غاز تجاه مخيمات العودة شرقي رفح والبريج (فلسطين اليوم)

منذ 21 mins 25 January، 2019
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